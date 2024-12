Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Täter flüchten mit Pkw

Rösrath (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13.12.) wurde die Polizei gegen 15:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lüghauser Straße gerufen. Die Bewohnerin überraschte die Täter bei ihrer Tat, bevor diese in einem schwarzen Ford in Richtung Menzlingen flüchteten.

Die Einbrecher schlugen die Terrassentür des Hauses ein und verschafften sich so unerlaubten Zugang. Zu diesem Zeitpunkt kam jedoch eine Bewohnerin nach Hause und hörte deutliche Männerstimmen aus dem Einfamilienhaus. Daraufhin schlug sie die Haustür so stark zu, dass die Einbrecher auf sie aufmerksam wurden und flüchteten.

Im Außenbereich konnten drei Männer erkannt werden, die fluchtartig in einen schwarzen Ford Focus stiegen. Alle waren circa 1,80 m groß, dunkel gekleidet und hatten laut Zeugenaussagen ein "südländisches Erscheinungsbild".

Ein Nachbar erkannte die Situation sofort und folgte dem Pkw über den Menzlinger Weg bis zur Sülztalstraße, wo der Sichtkontakt schließlich abbrach. Nach Angaben des Zeugen bogen sie auf der Sülztalstraße in Fahrtrichtung Lohmar ab.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung am Tatort.

Rund zwei Stunden später wurde die Polizei erneut zu einem Einbruch nach Rösrath gerufen. Im Tulpenweg brachen unbekannte Täter zwischen 16:00 Uhr und 17:45 Uhr ebenfalls in ein Einfamilienhaus ein. Auch in diesem Fall wurde die Terrassentür des Hauses gewaltsam geöffnet.

Im Inneren wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Angaben zu weiterer Beute konnten die Bewohner zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht tätigen.

Die Polizei nahm auch hier eine Strafanzeige wegen Einbruchs auf und führte eine Spurensicherung durch. Hinweise zu diesen beiden Taten nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell