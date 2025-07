Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Streit um unbezahltes Essen endet im Gewahrsam - Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 17.07.2025 gegen 18:00 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und dem Betreiber des Lokals. Hintergrund des Streits war, dass die Person angab, sein Essen nicht bezahlen zu können. In der Folge wurde er verbal aggressiv, beleidigte den Betreiber sowie weitere Anwesende massiv und sprach mehrfach Bedrohungen aus. Aufgrund seines Verhaltens wurde ihm durch die Polizei ein Platzverweis für die Lokalität sowie den Bereich der Innenstadt ausgesprochen. Kurze Zeit später fiel der 35-Jährige erneut im Bereich des Bahnhofs Bad Dürkheim auf, wo er randalierte. Aufgrund der fortdauernden Aggressivität wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde von ihm abgelehnt. Die Ermittlungen wegen Beleidigung, Bedrohung und Betrug wurden aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall in der Gaststätte oder die Ereignisse im Bereich des Bahnhofs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322 / 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

