POL-PDNW: Drogentest positiv

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 17.07.2025 gegen 06:30 Uhr wurde eine 47-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim verletzt. Die 47-Jährige befuhr mit ihrem Hyundai die Gutleutstraße in Fahrtrichtung B 37. Vermutlich infolge von gesundheitlichen Problemen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit auf dem Bürgersteig ...

