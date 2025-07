Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Überholvorgang endet mit Führerscheinentzug

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.07.2025 um 09:45 Uhr befuhr eine 50-Jährige mit ihrem Ford die Bundesstraße 39 von Speyer kommend in Fahrtrichtung Neustadt/W.. Auf Höhe der Gemeinde Lachen-Speyerdorf überholte ein LKW mit Anhänger die Dame trotz Gegenverkehrs, weshalb der LKW-Fahrer vor der Ford-Fahrerin wieder nach rechts einscheren musste. Aufgrund diesen Umstandes musste die Ford-Fahrerin eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch eine hinter ihr fahrende Fiat-Fahrerin auf den Ford auffuhr. Im weiteren Verlauf fuhr eine Hyundai-Fahrerin, welche hinter dem Fiat fuhr auch, diesem auf. An alle Personenkraftwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese abgeschleppt. Personen kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden. Der LKW-Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Dieser konnte jedoch im Nachgang durch intensive Ermittlungen identifiziert werden. Aufgrund der vorliegenden Verkehrsstraftat wurde dessen Führerschein sichergestellt. Nun muss dieser sich in einem entsprechenden Verfahren verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle informiert. Die B39 war für die Dauer der Unfallaufnahme für circa eine Stunde vollgesperrt. Es kam zu geringen Beeinträchtigungen.

