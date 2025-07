Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, den 15.07.2025, gg. 14:00 Uhr an der Einmündung Adolf-Kolping-Str./Spitalbachstr. in Neustadt/W., wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Ein Autofahrer fuhr in der Spitalbachstraße an die Einmündung Adolf-Kolping-Str. um dort abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein Radfahrer den Radweg in der Adolf-Kolping-Straße aus nördlicher Richtung um die Einmündung Spitalbachstraße zu queren. Hierbei kam es zur Kollision zwischen Radfahrer und Autofahrer, wobei der Radfahrer stürzte und Schürfwunden erlitt. Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

