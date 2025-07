Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

BAD DÜRKHEIM (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidium Rheinpfalz - Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Am Sonntag, 13.07.2025, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 37, zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße von Bad Dürkheim in Richtung Frankenstein. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam zu Fall. Ein nachfolgender 56-Jähriger Motorradfahrer kollidierte mit der gestürzten Person. Der 58-jährige Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell