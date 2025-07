POL-PDNW: Junger PKW-Fahrer unter Einfluss verschiedener Drogen

Neustadt/Weinstraße (ots) - Der Geschädigten wurde vor ca. drei Wochen (Mitte Juni 2025) das Fahrrad während einem Gottesdienstbesuch an der Marienkirche in Neustadt an der Weinstraße entwendet. Am gestrigen Samstag (12.07.205), befand sich die Geschädigte am Elwetritsche-Brunnen in der Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße, als ihr Fahrrad an ihr vorbeifuhr. Der Fahrer, welcher das Rad führte, war ihr zufälligerweise aus der Vergangenheit bekannt. Daher konnte ...

mehr