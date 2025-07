Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahren, aber sicher! Der Zweiradkontrolltrupp der PD Neustadt kontrollierte und informierte rund ums Thema "sicheres Bike"

Neustadt/Weinstraße - Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag-Nachmittag führte der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Neustadt Motorradkontrollen an mehreren beliebten Ausflugsstrecken durch. Kontrolliert wurde an der L499 im Elmsteiner Tal, an der B39 in Weidenthal sowie an der K16 in Wachenheim Höhe Kurpfalzpark.

Insgesamt wurden rund 100 Motorräder kontrolliert. Schwerpunkt der Kontrollen waren neben der Überprüfung der Verkehrssicherheit auch die Einhaltung bestehender Verkehrsregelungen sowie der besondere Blick auf illegale technische Veränderungen. Es wurde aber auch der präventive Ansatz im Gespräch mit den Bikern gesucht und rund ums Thema verkehrssicheres Fahren und geeignete Schutzbekleidung beraten.

Im Elmsteiner Tal wurden 39 Verstöße gegen das bestehende Durchfahrtsverbot festgestellt und geahndet. Außerdem wurden in 16 Fällen weitere Mängel und Ordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter 3 Bikes, bei denen aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. In einem dieser Fälle wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizeidirektion Neustadt wird auch in Zukunft regelmäßige und zielgerichtete Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit auf den beliebten Motorradstrecken zu gewährleisten.

