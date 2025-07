Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eins E-Scooter am Globus Losheim, Polizei sucht Zeugen.

Losheim am See (ots)

Am Mittwochnachmittag, 02.07.2025, kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooter. Der E-Scooter wurde in dem genannten Zeitraum vor dem Eingang des "Expert Klein", am Globus in Losheim abgestellt. An dem E-Scooter war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahl aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, mitgeteilt werden.

