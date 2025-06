Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht Zeugen nach Beleidigung mit antisemitischem Hintergrund

Losheim am See (ots)

Am 28.06.2025 gegen 20:32 Uhr erreichte die Polizeiinspektion Nordsaarland die Mitteilung, dass eine männliche Person im Badebereich des Stausee Losheim am See Personen offenkundig ausländischer Herkunft mit antisemitischem Inhalt beleidigen würde. Festgestellt werden konnte die Person wie zuvor beschrieben als männliche, mit unbekleidetem Oberkörper und korpulente Person, welche eine Sonnenbrille auf dem Kopf trug. Die Person habe u.a. eine Frau beleidigt, welche sich vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernte, weshalb deren Personalienfeststellung nicht durchführbar war.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und/oder Personen, welche ebenfalls von der männlichen Person beleidigt wurden. Hinweise zum Sachverhalt können demnach an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter dem u.a. Kontakt oder auch an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.

