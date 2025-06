POL-Nordsaarland: Erheblich alkoholisierter LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

B268 Höhe Stausee Losheim (ots) - Am heutigen Nachmittag, 23.06.2025 gegen 15:00 Uhr, gefährdete ein LKW zwei Verkehrsteilnehmer auf der B268, in Höhe Stausee Losheim. Eine der Geschädigten, 37-jährige Frau aus dem Raum Losheim, befuhr mit ihrem PKW mit SLSer Kreiskennung die Bundesstraße B268 in Fahrtrichtung ...

