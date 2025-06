Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Straßenverkehrsgefährdung durch einen Getränke-LKW auf der B268 in Höhe Stausee Losheim.

B268 Höhe Stausee Losheim (ots)

Am heutigen Nachmittag, 23.06.2025 gegen 15:00 Uhr, gefährdete ein LKW zwei Verkehrsteilnehmer auf der B268, in Höhe Stausee Losheim. Eine der Geschädigten, 37-jährige Frau aus dem Raum Losheim, befuhr mit ihrem PKW mit SLSer Kreiskennung die Bundesstraße B268 in Fahrtrichtung Britten. Im Bereich des Stausees, in Höhe des dortigen Rastplatzes, geriet ein entgegenkommender LKW, Getränke-LKW mit Anhänger, vollständig auf die Fahrspur der Geschädigten, so dass sie eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver durchführen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Ein hinter der Geschädigten fahrender Mercedes (Modell G-Klasse, Farbe weiß) musste ebenfalls eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. Der LKW setzte seine Fahrt in Richtung Losheim fort. Zu dem LKW konnte die Geschädigte lediglich angeben, dass es ein Getränke LKW mit Anhänger wäre. Auf dem LKW konnte sie die goldene Aufschrift "Bitburger" erkennen. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem LKW machen können, welcher die B268 in Fahrtrichtung Losheim, gegen 15:00 Uhr befuhr. Weiterhin sucht die Polizei die Benutzer des ebenfalls gefährdeten Fahrzeuges, weiße Mercedes G-Klasse. Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme mit der PI Nordsaarland, Te.: 06871-90010.

