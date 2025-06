Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Fahrradunfall auf dem Rathausparkplatz in Oberthal mit Personenschaden

Oberthal (ots)

Am Samstagabend, 21.06.25 gegen 18:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rathauses in Oberthal zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrradfahrer gestürzt und schwer verletzt wurde. Der 16-jährige Jugendliche befuhr mit seinem Fahrrad den Parkplatz des Rathauses der Gemeinde Oberthal. Im weiteren Verlauf fährt er neben dem Parkplatz einen unbefestigten Trampelpfad, welcher zum Kundenparkplatz des dortigen Edeka Marktes führt, hinab, kommt hierbei ohne Fremdeinwirkung zu Fall und schlägt mit dem Kopf auf der Pflasterfläche des Parkplatzes auf. Der Jugendliche trug keinen Fahrradhelm und wurde in der Folge schwer verletzt. Der Verletzte wurde zwecks weiterer Behandlung, mittels Rettungshubschrauber in das Winterbergklinikum Saarbrücken verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell