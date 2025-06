Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Motorradunfall mit Personenschaden auf der L150 bei Wadrill

Wadern-Wadrill (ots)

Am Donnerstagabend, 19.06.25, gegen 20:10 Uhr, kam es zu einem Motorradunfall auf der L150 zwischen Wadrill und der Landesgrenze Rheinlandpfalz. Der 27-jährige Mann befuhr mit seinem Motorrad die L150 in Fahrtrichtung Wadrill. Ca 1000 Meter vor der Ortslage Wadrill kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Unterholz zu Fall. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden. Der verletzte Mann wurde in das Mutterhausklinikum Trier verbracht.

