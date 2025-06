Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei Fahrradunfälle mit Personenschaden am Donnerstagnachmittag des 19.06.2025

Wadern, Losheim (ots)

1. Unfall: Gegen 15:50 Uhr, befuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Pedelec die L157 aus Richtung Losheim kommend in Richtung Bachem. Beim Abbiegen auf den Verbindungsweg in Richtung Rimlingen, kam die Frau ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich an der Schulter. Die Frau wurde mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Merzig verbracht. An ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

2. Unfall: Gegen 17:45 Uhr, kam es zu einem Fahrradunfall auf der Verlängerung der Straße "Zum Bildchen" in Wadern-Morscholz. Eine 64-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die geteerte Verbindungsstraße hinter einem anderem Fahrradfahrer. Auf der Strecke kollidierte sie aus Unachtsamkeit mit dem Hinterrad des vorausfahrenden Fahrradfahrers und kam zu Fall. Hierbei zog sich die Frau schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Sie trug keinen Helm. Der vorausfahrende Fahrradfahrer kam nicht zu Fall und blieb unverletzt. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden. Die Verletzte Fahrerin wurde mittels Rettungshubschrauber in das Winterbergklinikum Saarbrücken verbracht.

