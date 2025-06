HZA-M: Zoll kontrollierte Baugewerbe in München

Hauptzollamt München

Zoll kontrollierte Baugewerbe in München

München

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts München hat am Montag (16.06.25) im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung Kontrollen gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Baubranche durchgeführt.

Rund 70 Beamte prüften unter anderem, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder die Mindestlöhne eingehalten werden. Die FKS überprüfte mehrere Betriebe und befragte dabei rund 140 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Die Zöllnerinnen und Zöllner leiteten dabei mehrere Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein. Rund 30 Sachverhalte müssen die Beamten noch vertiefter prüfen.

Die FKS führt regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunkt- und Sonderprüfungen auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

Schule beendet - was dann? Tag der Ausbildung beim Münchner Zoll Wer sich für den Beruf des Zöllners interessiert, hat am 27.09.2025 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. An diesem Tag wird ein Infotag in der Landsberger Straße stattfinden, zu dem sich alle Interessierten unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de anmelden können.

