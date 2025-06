Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall auf der A1 zwischen Nonnweiler und Hermeskeil mit einer verletzten Person. Polizei sucht Zeugen.

BAB1 Nonnweiler (ots)

Am Samstagmittag, 28.06.2025 gegen 12:55 Uhr, ereignete sich auf der Richtungsfahrbahn Trier der Autobahn A1, im Bereich der Anschlussstelle Nonnweiler ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW´ s, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Ein mit zwei Personen besetzter PKW der Marke VW-Polo befuhr die A1 in Fahrtrichtung Trier. Ca. 1,2 km nach der Anschlussstelle Nonnweiler beabsichtigte der 18-jährige Fahrer dieses PKW einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen übersah er den von hinten annähernden PKW (Mercedes E-Klasse), welcher durch einen 26-jährigen Mann geführt wurde. Dieser leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr anhalten und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Eine 16-jährige Beifahrerin im VW-Polo wurde leicht verletzt, wobei eine sofortige ärztl. Behandlung nicht von Nöten war. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, so dass es zu keinen größeren Verkehrsstörungen während der Unfallaufnahme gekommen war. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht Zeugen des Unfalls. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder der Fahrweise der beiden Fahrzeuge können an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell