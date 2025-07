Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Alkoholisierter Mann baut mit "Familienfahrrad" am Bostalsee Unfall und wird durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Bosen, Bostalsee (ots)

Am Mittwoch 02.07.2025, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Bostalsee, im Bereich des dortigen Campingplatzes. Ein 31-jähriger Mann fuhr alleine mit einem im Center Park Bostalsee ausgeliehenen "Kettcar" (4-sitziges, pedalbetriebenes Fahrzeug) auf dem Rundweg des Bostalsee. Im Bereich des Campingplatzes verlor er beim Befahren eines Schotterparkplatzes die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten PKW. An diesem entstand leichter Sachschaden. Der Mann entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand einer Personenbeschreibung konnte dieser durch Polizeibeamte der PI Nordsaarland auf dem Rundweg festgestellt werden. Der Mann stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, in Verbindung mit einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Zur Feststellung seiner alkoholischen Beeinflussung, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Da er im Anschluss, in diesem Zustand nicht sich selbst überlassen werden konnte, musste er zwecks "Ausnüchterung" für die einige Stunden in Gewahrsam genommen werden.

