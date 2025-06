POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Thomas Kulinski

Selm (ots) - Zwischen Samstagnachmittag (07.06.2025), 17.00 Uhr und Sonntagmittag (08.06.2025), 12.00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Getränkemarkt an der Funnemannstraße in Selm. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und konnten so in das Objekt eindringen und dort Bargeld entwenden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Werne erbeten - 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: ...

mehr