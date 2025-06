POL-UN: Selm - Einbruch in Getränkemarkt

Unna (ots) - Bislang Unbekannte sind zwischen Freitag (06.06.2025), 16.00 Uhr und Montag (09.06.2025), 14.15 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Friedrich-Ebert-Straße in Unna-Königsborn eingedrungen. Über eine gewaltsame Entfernung eines Fensters konnten die Täter in die Räumlichkeiten gelangen und dort Bargeld entwenden. Außerdem betraten sie die ...

