Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Täter entwenden Bargeld bei Einbruch in Kindertagesstätte in Königsborn

Unna (ots)

Bislang Unbekannte sind zwischen Freitag (06.06.2025), 16.00 Uhr und Montag (09.06.2025), 14.15 Uhr in eine Kindertagesstätte an der Friedrich-Ebert-Straße in Unna-Königsborn eingedrungen.

Über eine gewaltsame Entfernung eines Fensters konnten die Täter in die Räumlichkeiten gelangen und dort Bargeld entwenden. Außerdem betraten sie die Räumlichkeiten der angrenzenden und seit mehreren Jahren ungenutzten Schule sowie eine ehemalige Hausmeisterwohnung. Aus diesen Objekten entwendeten die Unbekannten augenscheinlich nichts.

Hinweise zu den Einbrüchen und den Tätern bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell