POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Spielhalle

Recklinghausen (ots)

Mit mehreren Geldkassetten und einem Tresor flüchteten Täter nach einem Einbruch in eine Spielhalle. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Täter in der vergangenen Nacht (ca. 04:00 Uhr) in das Objekt an der Berghäuser Straße. Dazu hebelten sie ein Schutzgitter und die Eingangstür auf. In der Spielhalle brachen die Unbekannten mehrere Automaten auf. Mit dem Diebesgut flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

