Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Frau von Exhibitionist belästigt

Recklinghausen (ots)

Auf dem Wanderparkplatz an der Westruper Heide hat sich am Freitagabend ein mutmaßlicher Exhibitionist aufgehalten - und eine Frau belästigt. Die 39-Jährige aus Recklinghausen war gegen 18.30 Uhr in ihr Auto am Flaesheimer Damm gestiegen. Von dort musste sie sehen, wie sich ein Mann direkt vor ihr hinstellte, seine Hose öffnete und sich an seinem Glied rieb. Dabei soll er die Frau bewusst angeschaut haben. Die Recklinghäuserin fuhr daraufhin weg und meldete den Vorfall der Polizei. Der mutmaßliche Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, ca. 1,85m groß, schwarze Haare - grau meliert, dunkler Hautton. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem Vorfall selbst machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell