LPI-NDH: Alkoholisiert mit geparktem Fahrzeug kollidiert

Neustadt (ots) - Im Landkreis Nordhausen ist ein Mopedfahrer am späten Montagnachmittag leicht verletzt worden. Der 15-Jährige befuhr die Landstraße 1037 aus Richtung Neustadt in Richtung Buchholz, als er in einer Kurve stürzte und von der Fahrbahn abkam. Am Moped entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

