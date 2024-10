Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin leicht verletzt

Wiehe (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Montag, kurz nach 15 Uhr, die Landstraße aus Richtung Lossa in Richtung Wiehe. In einer Kurve kam die 19-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Bei dem Unfall wurde die 19-jährige Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort im Einsatz. Das Fahrzeug musste mit einem Abschlepper aus dem Graben gehoben werden.

