Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streit endet mit mehreren Verletzten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Streit, bei dem es nach bisherigen Erkenntnissen zunächst nur um Mietstreitigkeiten ging, endete am Dienstag, den 15.07.2025 gg. 12:00 Uhr in der Turmstraße mit mehreren verletzten Personen. Eine Frau wollte mit ihrem Lebensgefährten persönliche Habseligkeiten aus der bisherigen Wohnung holen. Infolge dessen kam es mit dem aktuellen Mieter zu Streitigkeiten, die in einer Schlägerei endeten. Weitere Personen die hinzu kamen, mischten sich ein und wurden ebenfalls in den Schlagabtausch verwickelt. Wer die Schlägerei angefangen hat und wie sie sich entwickelte ist Gegenstand der Ermittlungen, da es unterschiedliche Aussagen von Zeugen und Beteiligten gibt. Von einem Beteiligten wurde Pfefferspray eingesetzt. Insgesamt wurden sechs Personen u.a. durch Pfefferspray, Bissverletzungen, Kratzer und Hämatome verletzt. Ein Beteiligter verlor einen Zahn. Die Verletzten wurden zunächst durch den Rettungsdienst versorgt.

