Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Zum Boxberg". Eine 40-jährige Fahrerin eines Hyundai sowie ein 64-jähriger Fahrer eines Honda Motorrades befuhren die L1027 in Richtung Boxberg. Als sich der Motorradfahrer im Überholvorgang befand, setzte die 40-Jährige ebenso zum Überholen an, wodurch es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Infolgedessen kam der 64 Jahre alte Mann von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Schotterplatz zu Fall, er wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Motorrad wurde abgeschleppt. (jd)

