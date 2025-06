Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorsicht vor Taschendiebstählen

Ilm-Kreis (ots)

Im Schutzbereich der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau wurden seit Jahresbeginn vermehrt Geldbörsen- sowie Handtaschendiebstähle registriert. Die Gesamtanzahl liegt im mittleren zweistelligen Bereich. Allein am 13. Juni wurden drei Fälle erfasst. Die Tatörtlichkeiten befanden sich dabei im Innen- oder Außenbereich von Supermärkten. Zumeist befanden sich die Handtaschen inklusive der Geldbörsen an den genutzten Einkaufswagen der Geschädigten. Eine 77-Jährige wurde während ihres Einkaufes in einem Lebensmittelgeschäft in der Königseer Straße in Gehren von einem Unbekannten abgelenkt, als eine zweite unbekannte Person das Portemonnaie entwendete. Es entstand ein finanzieller Schaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages. Die Polizei weist darauf hin: Um sich vor Taschendieben zu schützen, achten Sie auf ausreichend Abstand zu fremden Personen. Tragen Sie Bargeld sowie Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper. Legen Sie Ihre Geldbörsen nicht in Einkaufskörben, Einkaufswägen oder ähnlichem ab. Bewahren Sie die PIN Ihrer Zahlungskarten nicht in Ihrem Portemonnaie oder Ihrer Handtasche auf. Lernen Sie sie möglichst auswendig. Achten Sie besonders im Gedränge auf Ihre Wertsachen und Taschen. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie unter https://polizei-be ratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell