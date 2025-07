POL-EU: 22-Jähriger kommt mit Fahrzeug von der Fahrbahn ab

Bad Münstereifel-Nöthen (ots) - Am Samstag (28. Juni) kam es um 20.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Kreisverkehr der Rönnstraße in Bad Münstereifel-Nöthen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Münstereifel aus Richtung Rönnstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Münstereifel befuhr die Straße "Speerhaus" aus Richtung Mechernich kommend in Richtung des dortigen ...

mehr