POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit verletzter Person

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 17.07.2025 gegen 06:30 Uhr wurde eine 47-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim verletzt. Die 47-Jährige befuhr mit ihrem Hyundai die Gutleutstraße in Fahrtrichtung B 37. Vermutlich infolge von gesundheitlichen Problemen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit auf dem Bürgersteig abgestellten Mülltonnen und prallte gegen eine Mauer. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt und durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fahrzeug und der Mauer entstand ein Gesamtschaden von 10000 Euro. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

