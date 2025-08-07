POL-WAF: Beckum. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (06.08.2025) um 15.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Neubeckumer Straße in Beckum den Fahrer eines Pkw. Der 36-Jährige aus Bad Hönningen konnte bei der Kontrolle keinen gültigen Führerschein vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten leiteten deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell