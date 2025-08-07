POL-WAF: Everswinkel. Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (07.08.2025) gegen 2.15 Uhr meldete eine Zeugin einen scheinbar alkolisierten Fahrer mit einem E-Scooter. Dieser fuhr auf der L 793 in Everswinkel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen deutliche Alkoholisierung des 35-jährigen Fahrers aus Sonsbeck fest. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
