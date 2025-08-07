PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Grauen Opel Corsa angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (06.08.2025) in der Zeit von 11 bis 12.30 Uhr wurde an der Weststraße in Beckum ein geparkter Opel Corsa an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Das beschädigte Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 07.08.2025 – 09:56

    POL-WAF: Ahlen. Zeuge meldet: "Motorrad fährt Schlangenlinien"

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (06.08.2025) gegen 14.50 Uhr meldete ein Autofahrer der Polizei einen Motorradfahrer der unsicher und in Schlangenlinien fahren würde. Polizisten konnten den Motorradfahrer auf der Uentroper Straße in Ahlen antreffen und kontrollieren. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 58-Jährigen aus Werl. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann völlig übermüdet war und unter ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:55

    POL-WAF: Beckum. Bei Kontrolle ohne Führerschein unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (06.08.2025) um 15.15 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Neubeckumer Straße in Beckum den Fahrer eines Pkw. Der 36-Jährige aus Bad Hönningen konnte bei der Kontrolle keinen gültigen Führerschein vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten leiteten deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 09:54

    POL-WAF: Everswinkel. Alkoholisiert mit E-Scooter unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Donnerstag (07.08.2025) gegen 2.15 Uhr meldete eine Zeugin einen scheinbar alkolisierten Fahrer mit einem E-Scooter. Dieser fuhr auf der L 793 in Everswinkel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen deutliche Alkoholisierung des 35-jährigen Fahrers aus Sonsbeck fest. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, stellten den ...

    mehr
