Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradfahrerin leicht verletzt

Kreimbach-Kaulbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Motorradfahrerin hat am Mittwochmittag einen Unfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Nach der Aussage der 33-Jährigen war sie mit ihrer KTM von Kreimbach-Kaulbach in Richtung Niederkirchen-Morbach unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Sie erschrak und kam von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. An ihrem Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. |elz

