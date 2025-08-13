Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots)

Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Dienstagmittag in der Pariser Straße einen Unfall verursacht. Der Fahrer eines VW Golf fuhr auf der Pariser Straße von der Mall kommend in Richtung Berliner Straße. An einer roten Ampel bremste er bis zum Stillstand ab. Dabei fuhr ihm der 62-jährige Fahrer eines anderen VW Golf auf. Es entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme fielen den Beamten die verwaschene Aussprache und der unsichere Gang des 62-Jährigen auf. Er musste sich mehrfach am Auto abstützen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Der Unfallverursacher war betrunken. Der Test zeigte 3,19 Promille an. Der Mann musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. |elz

