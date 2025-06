Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Unfallverursacher

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Westend;

Unfallzeit: 25.06.2025, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr;

Einen silbernen BMW angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen stand am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße Westend. Der Verursacher beschädigte den Pkw am vorderen Stoßfänger. Der Fahrer wurde erst auf den Schaden aufmerksam, als er zurück an seiner Wohnanschrift einen Zettel mit einer Telefonnummer hinter der Windschutzscheibe fand. Die Rufnummer war jedoch nicht vergeben. Es steht derzeit nicht fest, ob die Nummer von einem Zeugen oder dem möglichen Verursacher dort hinterlassen wurde. Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere den Verfasser des Zettels, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell