POL-BOR: Velen - Hund erschrickt - Pedelecfahrer stürzt

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdorf, Südring;

Unfallzeit: 25.06.2025, 08.00 Uhr;

Beim Sturz mit dem Pedelec hat sich ein 67-jähriger Mann aus Velen-Ramsdorf schwer verletzt. Der Ramsdorfer befuhr am Mittwochmorgen den Südring in Velen-Ramsdorf. Dabei führte er seinen Hund mit einer Leine am Pedelec mit. Als für ihn überraschend ein weiterer Hund von einem anliegenden Grundstück in seine Richtung gerannt kam, erschrak sich sein eigener Hund und beschleunigte. Der 67-Jährige verlor die Kontrolle, stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den Velener zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. (pl)

