Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Auto ohne Nummernschild beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Hauptstraße;

Unfallzeit: 25.06.2025, 22.10 Uhr;

Mehrere Verkehrszeichen beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochabend in Schöppingen. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 22.10 Uhr beobachtet, wie ein Pkw mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit die Hauptstraße in Richtung L579 befuhr. In Höhe der Rechtskurve kurz vor der Landstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Dabei wurden insgesamt vier Verkehrszeichen beschädigt. Nach dem Unfall lenkte der Unbekannte den Wagen zurück auf die Straße und fuhr links an der Verkehrsinsel vorbei. Trotz des Rotlichtes der Ampel überquerte die L579 und fuhr davon. Nach Angaben der Zeugen handelte es sich um dunklen Opel Kombi ohne Kennzeichen. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen Personen besetzt. Die Front des Opels weist nun deutlich sichtbare Beschädigungen auf.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

