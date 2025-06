Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Feuerwache war Ziel von Einbrechern

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn, Südwall;

Tatzeit: zwischen 23.06.2025, 18.00 Uhr, und 24.06.2025, 17.00 Uhr;

In die Feuerwache eingebrochen sind unbekannte Täter am Südwall in Südlohn. Die Einbrecher brachen im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagabend zunächst ein Rolltor gewaltsam auf. In der Halle öffneten die Unbekannte die Geräteraumjalousien aller Feuerwehrfahrzeuge und entwendeten Einsatzgeräte.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell