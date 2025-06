Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Firmengebäude

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Fisserhook;

Tatzeit: zwischen 24.06.2025, 16.30 Uhr, und 25.06.2025, 04.00 Uhr;

In ein Firmengebäude eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Im Fisserhook in Bocholt-Mussum. In der Nacht zum Mittwoch öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Rolltor und durchsuchten anschließend die Räume. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell