Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Ellewick, Crosewick;

Unfallzeit: 24.06.2025, zwischen 17.30 Uhr und 17.40 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Dienstagabend eine 14-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Vreden-Ellewick. Die Radfahrerin befuhr gegen 17.30 Uhr die Straße Ellewick aus Richtung Zwillbrock kommend. Sie beabsichtigte, an der Kreuzung Ellewick/Pfarrer-Holtmann-Straße nach rechts auf die K41 abzubiegen. Dort kam ihr ein Pkw entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Die 14-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Autos hielt nicht an und bog nach links in Richtung Ellewick ab, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260. (sb)

