Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Prinz-Heinrich-Straße;

Unfallzeit: zwischen 23.06.2025, 13.00 Uhr, und 24.06.2025, 17.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Prinz-Heinrich-Straße in Bocholt. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag hatte er einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Citroen Jumpy Space Tourer angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Der Verursacher fuhr davon, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

