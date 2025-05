Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstähle von hochwertigen Rasenmäherrobotern in Cuxhaven und Bad Bederkesa - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Geestland. In den vergangenen Tagen wurden in Cuxhaven und in Bad Bederkesa zwei hochwertige Rasenmäherroboter entwendet.

In Cuxhaven wurde ein Mäher der Marke Mammotion im Wert von ca. 2.500 Euro vom Grundstück eines Hauses im Strichweg entwendet. Die Tat muss sich hierbei kurz vor Mitternacht ereignet haben (13./14.05.2025) ereignet haben.

In der Zeit von Samstag auf Sonntag wurde im Bereich der Raiffeisenstraße in Bad Bederkesa ein Mäher der Marke Stihl im Wert von knapp 2.000 Euro vom Gelände eines dortigen Betriebes entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder etwas zum Verbleib der Mäher sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) oder der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

