POL-BOR: Heiden - Hochwertiges GPS-Gerät gestohlen

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Prinz-Heinrich-Straße; Unfallzeit: zwischen 23.06.2025, 13.00 Uhr, und 24.06.2025, 17.00 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Prinz-Heinrich-Straße in Bocholt. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag hatte er einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Citroen Jumpy Space Tourer angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Die ...

