Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallverursacher fährt davon

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Schulstraße;

Unfallzeit: 25.06.2025, zwischen 06.10 Uhr und 08.40 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Schulstraße in Ahaus. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hatte er am Mittwoch zwischen 06.10 Uhr und 08.40 Uhr zuvor einen grauen Hyundai I10 angefahren und am Heck beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben, fuhr der Unbekannte davon.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell