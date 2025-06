Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Falsche Spendensammler unterwegs

Borken (ots)

Am Mittwochmittag klingelte es an der Haustür einer 88-jährigen Rentnerin aus Borken. Wie gewohnt vergewisserte sich die Frau mit einem Blick aus dem Fenster und sah einen unbekannten Mann vor dem Mehrfamilienhaus stehen. Sie betätigte den elektronischen Türöffner und öffnete die Wohnungstür. Vor der Tür stand für sie überraschend schon ein weiterer Mann. Dieser bat um Spenden und um ein Glas Wasser. Er ging mit der 88-Jährige in ihre Wohnung und weiter in die Küche. In diesem Moment kam der zweite Täter, der zuvor aus der Haustür geklingelt hatte, in die Wohnung und ging direkt in das Wohnzimmer. Als die Frau diesen bemerkte und laut ansprach, liefen beide Männer davon. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass Schmuck und Münzen entwendet worden waren.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche: Seien Sie wachsam und lassen Sie möglichst keine Unbekannten ins Haus oder die Wohnung. Immer wieder nutzen Diebe unterschiedlichste Maschen, um Zugang zu erhalten. Ausführliche Informationen dazu gibt es unter www.polizei-beratung.de (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell