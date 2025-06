Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Holtwicker Straße;

Unfallzeit: 24.06.2025, zwischen 09.00 Uhr und 12.45 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein Autofahrer an der Holtwicker Straße in Bocholt. Dort hatte er am Dienstagvormittag einen schwarzen VW am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Der Wagen stand zu dieser Zeit in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 3 der Holtwicker Straße. Dem Fremdlack zur Folge muss es sich um ein weißes Verursacherfahrzeug gehandelt haben. Der Fahrer fuhr davon, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990 entgegen. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell