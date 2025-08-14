Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Hecke

Kaiserslautern (ots)

Bei Arbeiten an einem Haus ist es am Mittwochvormittag in Mölschbach zu einem Brand gekommen. Vermutlich kam es beim Abbrennen von Unkraut zum Funkenflug, wodurch eine Hecke und mehrere kleine Bäume Feuer fingen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beschränkt sich auf die betroffenen Pflanzen. Polizei und Feuerwehr raten, beim Entfernen von Unkraut mittels Gasbrenner unbedingt ausreichend Abstand zu vertrockneten oder leicht entflammbaren Grünpflanzen einzuhalten. Vorsorglich sollten Löschwasser, fließendes Wasser oder Feuerlöscher bereitstehen. |elz

