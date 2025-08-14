PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Randalierer landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers musste die Polizei am Mittwoch mehrfach ausrücken. Der 39-Jährige fiel in der Innenstadt auf. Er war alkoholisiert und belästigte Passanten. Die erteilten Platzverweise für den Bahnhofsvorplatz und die Innenstadt ignorierte der Mann, weshalb ihn die Einsatzkräfte zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen. Nach der ärztlichen Überprüfung seiner Gewahrsamsfähigkeit blieb der Mann dort bis zum nächsten Morgen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

