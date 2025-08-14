Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Blaues Unfallfahrzeug gesucht

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Galappmühler Straße ereignet haben dürfte. Ein Skoda Fabia, der hier in Höhe des Hauses Nummer 79 am Fahrbahnrand stand, wurde in der Zeit zwischen 15.20 und 19.20 Uhr von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt und beschädigt. Vermutlich im Vorbeifahren hinterließ der Verantwortliche einen deutlichen Schaden auf der Fahrerseite des Skoda. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt.

An der Unfallstelle wurde ein abgebrochenes Fahrzeugteil gefunden, das vom Verursacherfahrzeug stammen dürfte. Außerdem blieben im Lack des Skoda blaue Farbspuren zurück. Demnach dürfte es sich beim gesuchten Fahrzeug um einen blauen Wagen handeln.

Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder im Zusammenhang mit dem geparkten Skoda und einem fahrenden blauen Fahrzeug eine Beobachtung gemacht? Zeugen werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-14199 Kontakt aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell